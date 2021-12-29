В Петербурге задержали семь членов ОПГ по подозрению в мошенничестве

Злоумышленники под предлогом продажи строительной техники похитили более 11 млн рублей.

Во вторник, 18 января, в Петербурге задержаны подозреваемые в обмане екатеринбургского бизнесмена. Злоумышленники под предлогом продажи строительной техники похитили более 11 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

Рано утром 17 января сотрудники угрозыска при поддержке бойцов СОБР Росгвардии провели спецоперацию по задержанию семерых участников ОПГ. По данным ГУ МВД,

В Петербурге задержаны подозреваемые в обмане бизнесмена из Екатеринбурга, которые под предлогом продажи строительной техники похитили более 11 млн рублей. Весной 2020 года уральский коммерсант заключил с петербургской фирмой договор на поставку мобильного дробильного комплекса за 12,3 млн рублей. Несколькими траншами он успел перевести 11,4 млн. В июне бизнесмен в Петербурге получил заверение, что в ближашее время комплекс будут доставлен.

На второй встрече в одном из кафе Петербурга коммерсанту объяснили, что он стал жертвой мошенников и добавили, что в полиции ему не помогут, потому что у партнеров "имеется солидная "крыша" в лице криминального авторитета".

Следующей весной полиция узнала об этом случае и убедила бизнесмена подать заявление в полицию. В апреле было возбуждено дело о мошенничестве. В ходе расследования удалось установить всех предполагаемых участников преступной схемы.

Выяснилось, что возглавляли группу 51-летний Рашид и 47-летний Беслан, проживающие в соседних домах в деревне Новополье. В группу также входили: 68-летняя номинальный директор фирмы, её 39-летний сын и трое мужчин — 53-летний петербуржец и двое жителей Ленобласти, 43 и 54 лет. В пресс-службе добавили, что все семеро участников ОПГ без сопротивления задержаны полицейскими по местам проживания и доставлены в УМВД.

На сегодняшний день задержанных признали подозреваемыми и в скором времени им будет выбрана мера пресечения. Сейчас сотрудники угрозыска устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.

Ранее суд Петербурга вынес вердикт по делу об убийствах бизнесменов. По данным суда, бизнесменов похищали, требовали выкуп, держали на цепи и убивали.

Фото: Piter.tv

