Суд Петербурга вынес вердикт по делу об убийствах бизнесменов

По данным суда, бизнесменов похищали, требовали выкуп, держали на цепи и убивали.

Во вторник, 18 января, в Городском суде коллегия присяжных вынесла единодушный вердикт четырем подсудимым, которых обвиняют в трех убийствах и двух похищениях предпринимателей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, бизнесменов похищали, требовали выкуп, держали на цепи и убивали. Тела потом находили оперативники "заказного" отдела уголовного розыска. Следственный комитет в лице следователя Захаряна вменил Спиридонову, бывшему сотруднику отряда специального назначения "Витязь", и его трем помощникам похищение бизнесменов с целью выкупа.

В результате восемь присяжных, ответив на 37 вопросов, единодушно признали всех виновными. Добавим, что приговор намечен на февраль.

Ранее петербурженка отсудила у жилкомсервиса более 880 тыс. рублей за падение льда на машину. Представитель ЖКС не признал требований, заявив, что причина повреждений не подтверждена.

Фото: Piter.tv