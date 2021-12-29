Суд Петербурга избрал меру пресечения о мошенничестве в метро

На данный момент обвинение никому еще не предъявлено.

В четверг, 20 января, Красногвардейский суд Петербурга рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения фигурантам дела о хищении 66 млн рублей. Об этом рассказали в объединённая пресс-служба судов города.

По данным суда, под домашний арест отправили Ивана Репина и Виктора Яковлева, а Андрей Ефимов был заключен под стражу.

Отметим, что на данный момент обвинение никому еще не предъявлено.

Напомним, по мнению следствия, участники схемы заведомо завысили начальную максимальную цену контракта на независимую оценку пожарных рисков на 66 млн рублей. Уже на стадии исполнения были изготовлены фиктивные документы о стоимости выполненных работ, а 66 млн распорядились по своему усмотрению.

Ранее стало известно, что заседание по уголовному дела из-за репоста с цитатой Сартра вновь перенесли. Защита напомнила, что "антикоммунисты" не являются социальной группой.

Фото: Piter.tv

