Заседание по уголовному дела из-за репоста с цитатой Сартра вновь перенесли

Защита напомнила, что "антикоммунисты" не являются социальной группой.

Рассмотрение дела о репосте цитаты Сартра и "возбуждении ненависти" вновь перенесли. Об этом сообщил помощник депутата Кононенко Александр Рогожкин в своем Telegram-канале 20 января.

По словам судьи, переговоры зашли в тупик. В ходе заседания прокурор говорил о том, что "критика должна быть конструктивной". Суд приобщил к материалам дела копию книги философа Алена Бадью, в которой цитируется Сартр. По заключению эксперта, антикоммунисты не являются социальной группой, значит, о разжигании ненависти к социальной группе не идет.

Напомним, член КПРФ Алексей Филиппов более 4 лет назад сделал "ВКонтакте" репост с картинкой, на которой была цитата с критикой антикоммунистов. Прокуратура решила, что тем самым он возбуждает ненависть.

Следующее заседание пройдет 9 февраля.

Фото: Telegram / С красной строки

