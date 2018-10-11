Бывшего депутата Госдумы Рыжкова задержали в Москве из-за репоста

Бывшего депутата Государственной думы Владимира Рыжкова задержала полиция из-за репоста твита.

Столичная полиция увидела призыв к несанкционированному митингу в репосте поста "Эха Москва" с новостью об акции штаба Навального. Из-за твита задержали бывшего депутата Государственной думы Владимира Рыжкова.

Экс-депутат рассказал РБК, что ему вменяют статью 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации митинга). Правоохранители приехали к нему домой утром и попросили проехать с ними в отдел ОВД по району Хамовники. По словам полицейских, он совершил административное правонарушение.

На момент общения с изданием Рыжков находился в отделении четыре часа, пока на него оформляли протокол. Он также предположил, что его отвезут в суд и могут арестовать сегодня.

Рыжиков уверен, что ни в новости "Эха Москва", ни в его продублированном тексте признаков организации или призыва нет. Его пост стоит рассматривать как информирование со ссылкой на зарегистрированное СМИ.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. А ранее Любовь Соболь задержали в Москве

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