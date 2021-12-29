На члена КПРФ завели дело о возбуждении ненависти из-за цитаты Сартра в "ВКонтакте"

Прокуратура считает, что пользователь выразил этой цитатой свое мнение.

В отношении коммуниста Алексея Филиппова возбудили уголовное дело за репост картинки с цитатой Жан-Поля Сартра. Знаменитому философу-экзистенциалисту приписали слова: "Любой антикоммунист — сволочь…". Дело возбуждено по статье о возбуждении ненависти, накануне состоялось заседание суда.

Как сообщили в группе Санкт-Петербургского отделения КПРФ в "ВКонтакте", прокуратура не смогла подтвердить то, что цитата принадлежит Сартру, и приписала ее Филиппову. Коммунисты при этом цитату найти смогли, но во французском издании. В бюро переводов заключили, что предложение переводится как "антикоммунист — это пес (собака, паскуда).

В русском словаре слово "паскуда" имеет синоним "сволочь", а следовательно, по мнению защиты, пост коммуниста является научным цитированием. КПРФ Ленинград.

Также цитату нашли в книге Алена Бадью "Обстоятельства, 4. Что именует имя Саркози?". Специалисты СПбГУ, которые проводили экспертизу, сочли, что разжигания ненависти в тексте нет, но есть "признаки унижения достоинства человека по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды".

Пока никакого решения не вынесено. Следующее заседание пройдет 20 января. На него хотят пригласить представителя Центра "Э" и эксперта.



Фото: ВКонтакте / КПРФ Ленинград