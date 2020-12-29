В Москве задержали пресс-секретаря Навального

Полицейские не объяснили ей причины задержания.

В Москве задержали пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Ярмыш написала, что полицейские намерены составить на нее протоколы по двум статьям за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Об этом также сообщили ее адвокату.

По словам пресс-секретаря Навального, сотрудники правоохранительных органов обещали сломать дверь в ее квартиру, если она их не пустит. Они также не объяснили причины задержания.

Ранее стало известно, что защита обжаловала арест Навального.

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