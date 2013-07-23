В парке Александрия появились таблички с цитатами из книг для детей императора

К 200-летию парка в Петергофе подготовили литературный проект. На табличках разместили фрагменты из сказок, которые читали дети Николая I, а по QR-коду можно перейти на виртуальную книжную полку.

В парке Александрия, входящем в музей-заповедник Петергоф, к 200-летию парка появились таблички с цитатами из литературных произведений. В подборку вошли книги, которые любили читать дети императорской семьи. Среди них — Красная Шапочка Шарля Перро, Сказка об Иване-царевиче и Сером Волке и Кот в сапогах Василия Жуковского, Сказка о золотом петушке и Сказка о рыбаке и рыбке Александра Пушкина, а также Конёк-Горбунок Петра Ершова.

На каждой табличке размещён QR-код. Отсканировав его, посетители могут перейти на виртуальную книжную полку и познакомиться с полными текстами произведений. Проект позволяет не только любоваться пейзажами, но и проводить время за чтением.

В музее отметили, что в Александрии к воспитанию детей подходили с большой любовью — через общение, чтение и взаимодействие с природой. В библиотеке императрицы Александры Фёдоровны в Коттедже были книги, журналы и альбомы на английском, немецком, французском, итальянском и русском языках. Императрица сама выбирала сочинения для детей, интересовалась современной поэзией и прозой.

Фото: музей-заповедник "Петергоф"