В парке Александрия появились таблички с цитатами из книг для детей императора

В парке Александрия, входящем в музей-заповедник Петергоф, к 200-летию парка появились таблички с цитатами из литературных произведений. В подборку вошли книги, которые любили читать дети императорской семьи. Среди них — Красная Шапочка Шарля Перро, Сказка об Иване-царевиче и Сером Волке и Кот в сапогах Василия Жуковского, Сказка о золотом петушке и Сказка о рыбаке и рыбке Александра Пушкина, а также Конёк-Горбунок Петра Ершова.
На каждой табличке размещён QR-код. Отсканировав его, посетители могут перейти на виртуальную книжную полку и познакомиться с полными текстами произведений. Проект позволяет не только любоваться пейзажами, но и проводить время за чтением.
В музее отметили, что в Александрии к воспитанию детей подходили с большой любовью — через общение, чтение и взаимодействие с природой. В библиотеке императрицы Александры Фёдоровны в Коттедже были книги, журналы и альбомы на английском, немецком, французском, итальянском и русском языках. Императрица сама выбирала сочинения для детей, интересовалась современной поэзией и прозой.
Фото: музей-заповедник "Петергоф"
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