На дороги Петербурга вышли "Волшебные трамваи"

Яркий облик получили вагоны из трамвайных парков № 1, 3, 5 и троллейбус из Троллейбусного парка № 1.

С четверга, 22 декабря, по улицам Петербурга начали курсировать "Волшебные трамваи". Всего их три, они украшены новогодними огнями. В городе также работает троллейбус с иллюминацией.

Волшебные трамваи будут следовать по маршрутам своих парков в Московском, Петроградском, Василеостровском, Центральном, Выборгском, Красносельском, Кировском районах. Яркий облик получили вагоны из трамвайных парков № 1, 3, 5 и троллейбус из Троллейбусного парка № 1. Отметим, что проезд в них оплачивается по стандартным билетам.

Фото: Piter.tv

