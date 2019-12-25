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На дороги Петербурга вышли "Волшебные трамваи"
Сегодня, 19:49
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На дороги Петербурга вышли "Волшебные трамваи"

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Яркий облик получили вагоны из трамвайных парков № 1, 3, 5 и троллейбус из Троллейбусного парка № 1.

С четверга, 22 декабря, по улицам Петербурга начали курсировать "Волшебные трамваи". Всего их три, они украшены новогодними огнями. В городе также работает троллейбус с иллюминацией. 

Волшебные трамваи будут следовать по маршрутам своих парков в Московском, Петроградском, Василеостровском, Центральном, Выборгском, Красносельском, Кировском районах. Яркий облик получили вагоны из трамвайных парков № 1, 3, 5 и троллейбус из Троллейбусного парка № 1. Отметим, что проезд в них оплачивается по стандартным билетам.

Фото: Piter.tv
 

Теги: волшебные трамваи, огни, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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