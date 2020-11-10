Движение трамваев № 6 и 40 изменят 23 и 28 декабря в Петербурге

Движение остановят с 10:30 до 15:00 23 и 28 декабря.

В Петербурге закроют трамвайное движение по Кронверкскому проспекту для обрезки веток. Движение остановят с 10:30 до 15:00 23 и 28 декабря, пишут в пресс-службе "Горэлектротранса".

Так, трамвай № 6 будет следовать от "Тихорецкого проспекта" по Политехнической улице, проспектам 2-му Муринскому, Энгельса и Большому Сампсониевскому, улицам Сердобольской, Торжковской, Академика Крылова, Ушаковскому мосту, Каменноостровскому проспекту, Каменноостровскому мосту, Песочной набережной, Вяземскому переулку, набережной реки Карповки, улицам Петропавловской, Льва Толстого, Большой Монетной, Чапаева, Гренадерскому мосту, Гренадерской улице, Лесному проспекту, улицам Академика Лебедева и Комсомола до "Площади Ленина".

Трамвай № 40 будет курсировать "Тихорецкий проспект" по действующей трассе по улицам Котовского, Большой Монетной, Чапаева, Гренадерскому мосту, Гренадерской улице, Лесному проспекту, улицам Академика Лебедева и Комсомола до "Площади Ленина".

Ранее с января 40% многодетных семей Петербурга лиша тся финансовой поддержки. В поправках предлагается сократить выплаты.

Фото: Piter.tv

