С января 40% многодетных семей Петербурга лишатся финансовой поддержки

В поправках предлагается сократить выплаты.

В Петербурге порядка 40% многодетных семей могут лишиться финансовой поддержки. Депутаты ЗакСа 21 декабря рассмотрели поправки в социальный кодекс, которые предложил Смольный. В поправках предлагается сократить выплаты.

Представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко заявил, что единый поход должен заработать с 1 января 2023 года, поэтому необходимо принять закон в этом году. Сейчас в Петербурге 52 тысячи многодетных семей. При этом, доходы выше порога нуждаемости из них у 40%. Предлагается выплаты оставить только для тех, кто является нуждающимся и малообеспеченным. Законопроект поддержали в первом чтении.

Фото: Piter.tv