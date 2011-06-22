Почти 5 тыс. петербургских семей получили жилищные свидетельства

Улучшение жилищных условий горожан проходит в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

По состоянию на ноябрь государственными жилищными свидетельствами обеспечены 4,6 тыс. семей в Северной столице, то есть, 90% от плана до конца года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Напомним, что жилищные условия граждан призван улучшить национальный проект "Жилье и городская среда", которая относится к ряду групп населения.

Так, квартиры уже предоставлены очередникам из категорий "многодетные семьи", "семьи с детьми-инвалидами", "работники бюджетной сферы".

Ранее мы сообщили о том, что более 6 тысяч петербургских семей стали многодетными с начала 2022 года.

Фото: Piter.TV