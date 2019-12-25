Более 6 тысяч петербургских семей стали многодетными с начала 2022 года

Уже 6061 семья зарегистрировала рождение третьего малыша и стала многодетной.

С начала 2022 года более шести тысяч петербургских семей стали многодетными. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по делам ЗАГС.

Уже 6061 семья зарегистрировала рождение третьего малыша и стала многодетной. Самыми популярными мужскими именами стали Александр, Михаил, Максим. Самыми редкими – Николас, Севастиан, Добромир.

Среди женских имён в топ-3 попали София, Анна, Мария. Реже всего девочек называли Лечезарой, Олимпией, Дубравой.

В Ленобласти за прошлую неделю родились семь пар двойняшек.

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