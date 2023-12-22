Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы при "Южной" группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении успешно отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. Задача выполнена в районе населенного пункта Невельское при поддержке авиации и артиллерии. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 февраля сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Офицер заметил, что далее военнослужащие страны смогли занять более выгодные рубежи и позиции на линии соприкосновения. Бойцы нанесли поражение живой силе и технике противника. Убитыми и ранеными ВСУ лишились до 210 человек.

Артиллерийскими орудиями, противотанковыми ракетными комплексами и барражирующими боеприпасами поражены танк, 155-мм гаубица М777 американского производства, 122-мм гаубица Д-30 и три автомобиля. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Средства противовоздушной обороны поразили 35 украинских беспилотников, летавших в районах населенных пунктов Новомихайловка, Сладкое, Артёмовск, Курдюмовка, Николаевка на территории Донецкой Народной Республики.

Су-25 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ на донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России