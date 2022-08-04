На дне Калифорнийского залива подводный аппарат нашел новых спагетти-червей

Они обладают множеством длинных щупалец, но у них нет глаз и жабр.

Специалисты из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей обнаружили на дне Калифорнийского залива новых спагетти-червей. Видеозапись опубликовали на YouTube-канале института.

В результате проведенного генетического анализа выяснилось, что эти существа относятся к виду Biremis. Это род кольчатых червей, которые живут в тропических водах. Они обладают множеством длинных щупалец, но у них нет глаз и жабр. Обнаруженный вид обитает на глубине 2 километров.

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Видео: YouTube / MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)