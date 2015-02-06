Из-за непогоды на улицы Петербурга вышли 68 бригад "Водоканала"

Для петербуржцев работает круглосуточная горячая линия ГУП "Водоканал" по вопросам скопления воды в городе. В неё можно обратиться по телефону: 305-09-09.

Так, по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 26 мая в Петербурге и пригородах ожидаются дожди и усиление восточного, юго-восточного ветра порывами до 18 м/с. В связи с этим по городу будут дежурить 68 аварийных бригад "Водоканала" с откачивающей техникой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал" в среду, 26 мая.

Петербургский Водоканал подготовил городскую систему водоотведения к приему осадков. Сети предприятия технически исправны и работают в штатном режиме, – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, чаще всего граждане жалуются на попадание мусора в дождеприемные отверстия. Например, пакеты и пластиковые бутылки смывает дождём с дороги к ливнестокам и дождеприемным патрубкам. В связи с чем уменьшается их пропускная способность.

Напомним, для петербуржцев работает круглосуточная горячая линия ГУП "Водоканал" по вопросам скопления воды в городе. В неё можно обратиться по телефону: 305-09-09.

Ранее мы писали, что более 160 обращений за неделю поступило от петербуржцев в экологические службы.

Фото: Piter.tv