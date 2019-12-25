Более 160 обращений за неделю поступило от петербуржцев в экологические службы

Специалисты совершили 41 выезд по аварийным ситуациям.

За неделю, с 17 по 23 мая, в аварийную службу ГУП "Экострой" поступило 163 обращения от петербуржцев по вопросам экологической безопасности. Об этом сообщили во вторник, 25 мая, в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Так, специалисты совершили 41 выезд по аварийным ситуациям. Из них 27 выездов выполнено из-за сообщений о ртутных загрязнениях, 2 выезда совершено для ликвидации разлива нефтепродуктов и ещё 12 выездов выполнено из-за химических загрязнений. Так, за неделю было утилизировано 0,06 килограммов ртутьсодержащих и 34 килограмма нефтесодержащих отходов. Кроме того, утилизации подлежали 21 люминесцентная лампа и 3 термометра.

Также специалисты аварийной службы ликвидировали загрязнения в водных объектах города. Известно, что в итоге было вывезено 52 кубометра отходов.

К тому же во вторник, 20 мая, специалисты аварийной службы выехали в Колпинский район Петербурга, где на территории промзоны зафиксировали пролив нефтепродуктов. Так, две бочки были заполнены нефтепродуктами. Также на грунте были обнаружены пятна нефтепродуктов на площади около 200 квадратных метров.

В рамках регионального государственного экологического надзора Комитетом по природопользованию вынесено 30 постановлений по делам об административных правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 562 000 руб, – говорится в сообщении.

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Фото: пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга