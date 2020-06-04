На берег Геленджика выбросило мертвых дельфинов

Жители Краснодарского края считают, что млекопитающие массово погибают из-за ухудшения экологии.

На берег популярного российского курорта выбросило мертвых дельфинов. Об этом сообщили журналисты из "Новой Кубани". Они рассказали, что жители Геленджика увидели мертвых дельфинов, которые полностью покрыты мазутом.

На данный момент 180 человек написали коллективное письмо в адрес парламентария из ГД Светланы Бессараб, которая представляет Краснодарский край. Жители региона выразили свою обеспокоенность участившимися случаями гибели дельфинов. Они объясняют массовую смерть животных ухудшением экологической обстановки. В частности, на пляже "Тихая гавань" зафиксированы масляные пятна на воде и запах нефтепродуктов.

У берега Черного моря во время изоляции заметили плещущихся дельфинов.

YouTube/Юра Озаровский

