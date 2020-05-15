Несколько дельфинов показались около осела Витязево.

У берега Черного моря во время изоляции заметили плещущихся дельфинов. Об этом сообщили пользователи портала Pikabu. Очевидцы рассказали, что заметили животных на территории Краснодарского края, на одном из местных пляжей. Россиянам удалось записать необычное приключение на видео. Позже они разместили видеозапись в социальных сетях. на кадрах зафиксировано, что несколько дельфинов плавают возле берега.

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Жители Краснодарского края заметили, что сделали видеозапись 14 мая. Они отдыхали около села Витязево, которое входит в состав МО Анапы.

Напомним, что администрация Краснодарского края продлила режим самоизоляции для местного населения до 23 мая. Это связано с распространением коронавируса в регионе.

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Видео: Pikabu / @zerto