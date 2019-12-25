В петербургском Ботаническом саду обнаружили утиное гнездо

Теперь сотрудники охраняют найденную кладку от уличных котов.

Сотрудники Ботанического сада в Петербурге обнаружили среди растений гнездо утки, птица обосновалась под кустом рододендрона. О необычной находке рассказали в официальной группе сада "ВКонтакте".

В то время как в Венецию вернулись дельфины, у здания Гербария обнаружено гнездо утки. От гнезда открывается прекрасный вид на поле первоцветов и памятник Ленину. сотрудники Ботанического сада.

В саду отметили, что уток с выводками каждое лето замечают в прудах Парка-дендрария, однако возле главного здания Ботанического института РАН водоплавающую видят впервые. Сотрудники отметили, что теперь пристально следят за утиным гнездом, поскольку уличные коты уже заметили кладку и вскоре наверняка наведаются на охоту. Оранжерейные кошки, по словам работников сада, еще не зашли так далеко до рододендрона. Появления утят на свет ожидают в течение 26 дней.

Хорошо сейчас в ботаническом саду: посетители не толпятся, цветы цветут, утки несутся! пользователи соцсетей.

Ранее на Piter.TV: Петербуржцы "заметили" гигантского цыпленка в гравитационном гнезде.

Фото: Ботанический сад БИН РАН / "Вконтакте"