На базе в Бахрейне столкнулись два корабля ВМС Великобритании

Инцидент попал на видеозапись.

Два британских минных тральщика столкнулись в морской гавани, расположенной на базе ВМС Соединенного королевства в Бахрейне. Соответствующее заячвление сделали иностранные журналисты из издания UK Defenсe Journal. В социальных сетях распространились кадры того, как корабль HMS Chiddingford следовал задним ходом. Судно врезалось кормой в левый борт HMS Bangor.

Нам известно об инциденте с участием двух тральщиков в Бахрейне. В результате произошедшего никто не пострадал, и было бы некорректно давать дальнейшие комментарии, пока расследование инцидента не завершено. сотрудник ВМС Великобритании в ответ на запрос онлайн-СМИ

Напомним, что первый корабль относится к классу Hunt. Он находится на службе у армии с 1984 года. Второй тральщик относится к классу Sandown и несет службу с 1999 года. На сопровождающих видео снимках можно также увидеть пробоину в полтора метра, которая находится на корпусе поврежденного судна выше уровня ватерлинии.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт