Виновного в ДТП на "Магистральной" накажут по статье

В результате ДТП погибло 3 человека.

В Ленобласти на трассе "Магистральная" три автомобиля попали в смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О ДТП стало известно 8 октября в 15:09. Столкновение произошло на 250 км автодороги, между автомобилем Mercedes Benz, Mitsubishi L200 и полуприцепом за рулем которого сидел 48-летний водитель коммерческой фирмы. В результате аварии 43-летний водитель Mitsubishi L200 и два молодых человека в возрасте 29 и 41 года погибли от телесных повреждений на месте ДТП.

Сотрудники ГИБДД нашли свидетелей страшного ДТП. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по 264-ой статье УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц)

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ломоносовском районе маленькая девочка погибла под колесами автомобиля.

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