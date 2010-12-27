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В Ломоносовском районе маленькая девочка погибла под колесами автомобиля
Сегодня, 17:21
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В Ломоносовском районе маленькая девочка погибла под колесами автомобиля

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Ребенок был в сопровождении взрослого.

Маленькая девочка погибла под колесами автомобиля на автодороге Низковицы – Переярово – Кипень, недалеко от деревни Волковицы. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 9 октября около 13:50. За рулём "Ауди А6" был 48-летний мужчина. Он совершил наезд на ребенка. На момент ДТП 3,5-летняя девочка оказалась вне зоны пешеходного перехода, в результате чего и попала под колеса. 

По данному факту проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что появилось видео ДТП на перекрестке Гороховой и Грибоедова, где погиб пешеход.

Фото: pixabay

Теги: дтп, ломоносовский район, погиб ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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