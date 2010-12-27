ГИБДД ищет свидетелей смертельной аварии в Ленобласти

Полицию интересуют фото и видеоматериалы очевидцев.

Сотрудники ГИБДД разыскивают свидетелей аварии, которая унесла жизни троих людей. ДТП произошло днем 8 октября на 250-ом километре Северной магистрали. Очевидцев просят прислать в ведомство все имеющиеся материалы по данной трагедии: фотографии, записи с видеорегистраторов. Обратиться в Госавтоинспекцию можно либо по электронной почте, либо по телефонному номеру.

По данным правоохранительных органов, транспортные средства столкнулись друг с другом около поселка Лесное Всеволожского района Ленинградской области. Большегрузный "Мерседес" врезался в пикап "Мицубиси". В результате внедорожник вмяло в ближайшее дерево. Водитель и двое пассажиров скончались на месте от полученных травм.

На данный момент виновников аварии считают водителя грузовика 1971 года рождения.

Ранее Piter.tv писал о том, что Ленобласть организует проезд общественного транспорта по дороге, соединяющей Кудрово и проспект Большевиков.

Фото: ФКУ "Северо-Запад"

