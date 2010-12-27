Ленобласть организует проезд общественного транспорта по дороге, соединяющей Кудрово и проспект Большевиков

Обследование трассы маршрута, проведенное совместно с кудровскими активистами, дорожной полицией и представителями Октябрьской железной дороги, подтвердило возможность запуска через железнодорожный переезд регулярного автобусного сообщения.

Ленинградская область организует проезд общественного транспорта по дороге, соединяющей Кудрово и проспект Большевиков.

Обследование трассы маршрута, проведенное совместно с кудровскими активистами, дорожной полицией и представителями Октябрьской железной дороги, подтвердило возможность запуска через железнодорожный переезд регулярного автобусного сообщения.

Учитывая то, что на проспекте Большевиков нет поворота налево в направлении Кудровского проезда, пути автобусов "в Кудрово" и "из Кудрово" будут разные. Так, от станции метро "Улица Дыбенко" транспорт пойдет по улице Дыбенко, выйдет на Искровский проспект, потом свернет на улицу Тельмана, выйдет на проспект Большевиков и через Кудровский проезд попадет на проспект Строителей и Пражскую улицу. В обратном направлении автобусы поедут по Пражской улице, Европейскому проспекту и проспекту Строителей, далее через Кудровский проезд выедут на проспект Большевиков — к станции метро "Улица Дыбенко".

Управление по транспорту Ленинградской области намерено запустить автобусное движение через Кудровский проезд уже к декабрю. На проезд на новом маршруте будут действовать льготы, интервал движения составит около 15 минут.

Справка

Сейчас станцию метро "Улица Дыбенко" с Кудрово связывают два маршрута №692 и №596А, заказанных Ленинградской областью. На них действует электронный проездной билет "Подорожник". Особое внимание уделено организации работы автобусов в так называемые "часы пиковых нагрузок": рано утром и в районе семи часов вечера интервал движения транспорта составляет не более пяти минут. Перевозки осуществляются регулярно с 6.30 до 23.30.

Источник: пресс-служба ЛО