На аукционе с молотка за 432,5 тысячи долларов ушла картина созданная ИИ

В сети опубликовано видео создания столь дорогого шедевра.

В четверг на аукционе Christie"s в Нью-Йорке впервые была продана картина, созданная ИИ.

Первоначальная цена картины Edmond de Belamy, from La Famille de Belamy (2018год) была 7.000 - 10.000 долларов. В итоге произведение ушло с молотка за 432 500 долларов.

Картина создавалась тремя студентами из Франции (Obvious). Портрет Эдмонда Белами это не первая картина группы студентов и ИИ. Obvious сообщают, что для "написания" этого портрета компьютер проанализировал 15 тысяч картин 14-20 веков.

Ранее Piter.TV публиковал видео из аэропортак, где по прибытию в Россию первый в Мире обладатель золотой медали по брейк-дансу станцевал для встречающих.

Фото: Christie"s

Видео: Obvious