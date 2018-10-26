Обладатель первой в истории золотой медали Юношеских Олимпийских игр по брейк дансу станцевал в аэропорту

Встречающие наших олимпийцев сняли на видео номер Сергея Чернышева.

Первый в Мире чемпион по брейк-дансу Сергей Чернышев станцевал брейк встречающим.

Совсем недавно завершились III юношеские летние Олимпийские Игры в Буэнос-Айресе. Наша сборная одержала уверенную победу, завоевав 59 медалей, из них 29 золотых. В этом году впервые проходили состязания по брейк-дансу. Уроженец Воронежа, студент первого курса, Сергей Чернышев завоевал золотую медаль. Таким образом, Сергей стал первым в Мире обладателем золотой медали по брейк-дансу.

Наших молодых спортсменов радостно встречали в аэропорту. Сергей под зажигательную ритмичную музыку виртуозно исполнил несколько движений для поклонников и встречающих.

Видео: Видач

Фото: Свободные источники