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На акциях в Минске начались задержания

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Двух мужчин задержали на улице Кириенко в Ленинском районе и на улице Неманской в Каменной горке.

В воскресенье, 13 декабря, стало известно о том, что на акциях в Минске начались задержания. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.

Известно, что протестные акции прошли в разных районах города. Горожане собираются в небольшие колонны. Задержания фиксируют на улице Кириенко в Ленинском районе и на улице Неманской в Каменной горке. Также силовики замечены в микрорайоне Брилевичи и во дворах Минска присутствуют силовики.

Протесты в Белоруссии продолжаются четыре месяца подряд.

Ранее мы сообщали о том, что в Минске из-за акции протеста усилили меры безопасности.

Видео: TUT.BY

Теги: лукашенко, минск, протесты минск
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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