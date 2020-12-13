Двух мужчин задержали на улице Кириенко в Ленинском районе и на улице Неманской в Каменной горке.

В воскресенье, 13 декабря, стало известно о том, что на акциях в Минске начались задержания. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.

Известно, что протестные акции прошли в разных районах города. Горожане собираются в небольшие колонны. Задержания фиксируют на улице Кириенко в Ленинском районе и на улице Неманской в Каменной горке. Также силовики замечены в микрорайоне Брилевичи и во дворах Минска присутствуют силовики.

Протесты в Белоруссии продолжаются четыре месяца подряд.

Ранее мы сообщали о том, что в Минске из-за акции протеста усилили меры безопасности.

Видео: TUT.BY