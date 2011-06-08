На акции протеста в Ереване задержали 142 человека

Утром 25 сентября в столице Армении возобновились протесты.

На акции протеста в Ереване полиция задержала 142 человека. Об этом сообщает "РИА Новости".

Утром 25 сентября в столице Армении возобновились протесты с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Они перекрывали улицы Еревана с целью парализовать транспортное сообщение в городе. Полиция задержала некоторых манифестантов, которые передвигались по тротуару.

Ранее Пашинян объяснил, почему Ереван ратифицирует Римский статут.

Видео: Telegram / РИА Новости