  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:49
56
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На акции протеста в Ереване задержали 142 человека

0 0

Утром 25 сентября в столице Армении возобновились протесты.

На акции протеста в Ереване полиция задержала 142 человека. Об этом сообщает "РИА Новости".

Утром 25 сентября в столице Армении возобновились протесты с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Они перекрывали улицы Еревана с целью парализовать транспортное сообщение в городе. Полиция задержала некоторых манифестантов, которые передвигались по тротуару.

Ранее Пашинян объяснил, почему Ереван ратифицирует Римский статут.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: ереван, задержание, протесты
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии