Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, почему Ереван ратифицирует Римский статут Международного уголовного суда. Об этом он заявил в видеообращении к соотечественникам.
По словам Пашиняна, решение о ратификации Римского статуса было принято в декабре 2022 года. Он подчеркнул, что "инструменты ОДКБ и армяно-российского стратегического партнерства недостаточны для обеспечения внешней безопасности Армении".
Это решение не направлено против ОДКБ и России. Оно исходит из интересов внешней безопасности Армении.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
Ранее Пашинян допустил возможность переезда жителей Карабаха в Армению.
Фото: YouTube / Government of Armenia
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все