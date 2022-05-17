По его словам, решение о ратификации Римского статуса было принято в декабре 2022 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, почему Ереван ратифицирует Римский статут Международного уголовного суда. Об этом он заявил в видеообращении к соотечественникам.

По словам Пашиняна, решение о ратификации Римского статуса было принято в декабре 2022 года. Он подчеркнул, что "инструменты ОДКБ и армяно-российского стратегического партнерства недостаточны для обеспечения внешней безопасности Армении".

Это решение не направлено против ОДКБ и России. Оно исходит из интересов внешней безопасности Армении. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Ранее Пашинян допустил возможность переезда жителей Карабаха в Армению.

Фото: YouTube / Government of Armenia