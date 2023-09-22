Пашинян допустил возможность переезда жителей Карабаха в Армению

Глава кабмина рассказал о плане "А" по ситуации с этническими армянами в Карабахе.

Жители Нагорного Карабаха смогут переехать на территорию Армении в том случае, если у властей будет зафиксирована невозможность их нахождения в указанном регионе. Соответствующее заявление глава местного правительства Никол пашинян сделал в ходе выступления на заседании кабинета министров в Ереване.

Да, мы оцениваем, что на данный момент существует. Если ситуация не улучшится, то эта задача по эвакуации будет в нашей повестке. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

На текущий момент чиновники из Армении подготовили места для проживания свыше 40 тысяч человек, но по согласованной с властями Нагорного Карабаха позиции план "А" — не эвакуация этнических армян армян из этого региона. Никол Пашинян добавил, что в Ереване рассчитывают на то, что соотечественники смогут проживать в своих домах безопасно и без страха. При этом глава кабмина подчеркнул, что на текущий момент обстановка по-прежнему остается крайне напряженной, а гуманитарный кризис продолжается. В ереване надеются на улучшение ситуации.

На митинге у здания правительства Армении задержали девять человек.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia