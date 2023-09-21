Их затянули в оцепление, после чего отвели в автозак.

На митинге у здания правительства Армении задержали девять человек. Об этом сообщает "РИА Новости".

Вечером 21 сентября в Ереване у здания правительства республики снова собрались протестующие. Они выступают против очередного конфликта в Нагорном Карабахе, а также призывают к отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В ходе митинга были задержаны минимум девять человек. Их затянули в оцепление, после чего отвели в автозак. Одного из задержанных пришлось нести на руках.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не участвовала в переговорах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом.

Видео: Telegram / РИА Новости