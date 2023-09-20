Пашинян: Армения не участвовала в переговорах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом

Ереван не участвовал в переговорах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом. Соответствующее обращение главы местного правительства Никола Пашиняна размещено на официальном канале кабинета министров в социальных сетях. Чиновник публично обратился к населению страны. Он подтвердил, что местные власти рассчитывают на то, что российские миротворцы смогут защитить гражданские лица после прекращения режима ведения огня. Премьер Армении пояснил, что к текущему моменту , интенсивность военных действий на территории резко упала, но при этом стрельба все еще не прекратилась до конца.
Республика Армения не участвовала в подготовке подписанного текста по Нагорному Карабаху и не была стороной обсуждений.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
Пашинян заявил о призывах к перевороту в Армении.
Фото и видео: YouTube / Government of Armenia
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