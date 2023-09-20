Пашинян: Армения не участвовала в переговорах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом

В Ереване оценили договоренности между Нагорным Карабахом и Баку.

Ереван не участвовал в переговорах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом. Соответствующее обращение главы местного правительства Никола Пашиняна размещено на официальном канале кабинета министров в социальных сетях. Чиновник публично обратился к населению страны. Он подтвердил, что местные власти рассчитывают на то, что российские миротворцы смогут защитить гражданские лица после прекращения режима ведения огня. Премьер Армении пояснил, что к текущему моменту , интенсивность военных действий на территории резко упала, но при этом стрельба все еще не прекратилась до конца.

Республика Армения не участвовала в подготовке подписанного текста по Нагорному Карабаху и не была стороной обсуждений. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян заявил о призывах к перевороту в Армении.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia