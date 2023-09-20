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Пашинян: Армения не участвовала в переговорах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом

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В Ереване оценили договоренности между Нагорным Карабахом и Баку.

Ереван не участвовал в переговорах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом. Соответствующее обращение главы местного правительства Никола Пашиняна размещено на официальном канале кабинета министров в социальных сетях. Чиновник  публично обратился к населению страны. Он подтвердил, что местные власти рассчитывают на то, что российские миротворцы смогут защитить гражданские лица после прекращения режима ведения огня. Премьер Армении пояснил, что к текущему моменту , интенсивность военных действий на территории резко упала, но при этом стрельба все еще не прекратилась до конца.

Республика Армения не участвовала в подготовке подписанного текста по Нагорному Карабаху и не была стороной обсуждений.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян заявил о призывах к перевороту в Армении.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia

Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах, никол пашинян
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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