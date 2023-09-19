Пашинян заявил о призывах к перевороту в Армении

Премьер Армении рассказал о том, что не следует реагировать на провокации.

Глава армянского правительства Никол Пашинян на фоне обострения ситуации на территории Нагорного Карабаха заявил о том, что "из разных мест" звучат призывы к государственному перевороту в Ереване. Соответствующее заявление чиновник сделал в обращении к нации, опубликованном по результатам проведенного Совета по национальной безопасности.

Как и ожидалось... Очень важно, чтобы в Армении полноценно действовал правопорядок и сохранялась стабильность, так как нарушение правопорядка и стабильности - это та цель, которую перед собой поставили силы, стремящиеся действовать против Республики. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян заявил, что не начнет боевые действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia