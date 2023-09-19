Пашинян заявил, что не начнет боевые действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе

В Ереване отреагировали на "антитеррористические мероприятия" Баку.

Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации, которая сегодня произошла в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в рамках выступления на экстренном совещании Совета по безопасности Армении.

Армения не участвует в военных действиях, и хочу еще раз отметить, что у Республики нет армии в Нагорном Карабахе. В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia