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Пашинян заявил, что не начнет боевые действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе

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В Ереване отреагировали на "антитеррористические мероприятия" Баку.

Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации, которая сегодня произошла в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в рамках выступления на экстренном совещании Совета по безопасности Армении.

Армения не участвует в военных действиях, и хочу еще раз отметить, что у Республики нет армии в Нагорном Карабахе. В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia

Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах, никол пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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