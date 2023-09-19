Пашинян заявил, что не начнет боевые действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе

Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации, которая сегодня произошла в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в рамках выступления на экстренном совещании Совета по безопасности Армении.
Армения не участвует в военных действиях, и хочу еще раз отметить, что у Республики нет армии в Нагорном Карабахе. В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе.
Фото и видео: YouTube / Government of Armenia
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