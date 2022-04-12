Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе

Об операции Баку уведомил миротворцев и мониторинговый центр.

Азербайджан начал на территории Нагорного Карабаха операцию "по восстановлению конституционного строя". Соответствующее заявление сделали представители иностранного министерства по обороне. Военнослужащие уведомили российских миротворцев о ситуации, а также мониторинговый центр.

Напомним, что в апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на государственной границе с Арменией. Этот объект появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в населенный пункт Степанакерт. Появление КПП власти Баку объяснили неправомерным использованием Ереваном дороги. Однако в Армении сочли инцидент грубым нарушением трехстороннего заявления от 2020 года. Власти в Ереване подчеркнули, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в регионе конфликта. В мае текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха.

Госдеп настаивает на немедленном открытии Лачинского коридора в Нагорный Карабах.

Фото и видео: Telegram / Armenian Life, соцсети