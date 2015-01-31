Госдеп настаивает на немедленном открытии Лачинского коридора в Нагорный Карабах

Мэттью Миллер рассказал о контактах США с Баку и Ереваном.

Американское внешнеполитическое ведомство добивается незамедлительного открытия Лачинского коридора в Нагорный Карабах. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Чиновник заметил, что дипломаты ясно дали понять свое желание во время взаимодействия государственного секретаря Энтони Блинкена с лидерами Армении и Азербайджана.

Мы хотим немедленного открытия Лачинского коридора. Мы хотим немедленного открытия Лачинского коридора, дабы была возможность принять меры в связи с действительно тяжелой гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Чиновник из Госдепа США не стал в деталях излагать программу новой поездки в регион старшего советника по переговорам в Закавказье Луиса Боно, побывавшего недавно в Ереване.Мэттью Миллер заметил, что американец продолжает заниматься как краткосрочным приоритетом по открытию Лачинского коридора, так и долгосрочными перспективами. Речь идет о мирном урегулировании ситуации. При этом он не раскрыл информацию о том, посетил ли Луис Боно с рабочим визитом Баку.

В США заявили, что проводят регулярные консультации с кубинскими должностными лицами.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State