На аэродроме в ЮАР приземлились два российских ракетоносца

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 сели на аэродроме Ватерклоф в Южной Африке. По данным Минобороны, самолеты пролетали над Индийским океаном, Каспийским и Аравийским морями.
Цель визита россиян в ЮАР – развитие военного сотрудничества и взаимодействие между воздушными силами двух стран.
Отметим, что в состав авиагруппы вошла военно-транспортная авиация – самолеты Ил-62 и Ан-124 "Руслан".
Ранее мы сообщали о том, что Минобороны опровергло данные о неудачном пуске "Калибров".
Видео: YouTube / Atomic Ivan
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