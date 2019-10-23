На аэродроме в ЮАР приземлились два российских ракетоносца

Отечественная авиация летела в Африку более 13 часов. Путь составил 11 тысяч километров.

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 сели на аэродроме Ватерклоф в Южной Африке. По данным Минобороны, самолеты пролетали над Индийским океаном, Каспийским и Аравийским морями.

Цель визита россиян в ЮАР – развитие военного сотрудничества и взаимодействие между воздушными силами двух стран.

Отметим, что в состав авиагруппы вошла военно-транспортная авиация – самолеты Ил-62 и Ан-124 "Руслан".

Ранее мы сообщали о том, что Минобороны опровергло данные о неудачном пуске "Калибров".

Видео: YouTube / Atomic Ivan