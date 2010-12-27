Стадион на Крестовском от бакланов будут защищать струны, а не сапсаны

На стадионе "Санкт-Петербург Арена" установили защиту от птиц. Бакланам садиться на крышу будут мешать специальные струны, а не сапсаны.

Стадион "Санкт-Петербург Арена" защитили от птиц. Как рассказал первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Петербурга Николай Растворцев, на крыше строения на Крестовском острове появилась система против бакланов.

Генеральный проектировщик предложил три варианта защиты кровли: механический, акустический и ультразвуковой. Сейчас на крыше установили первый. Он представляет из себя стальные струны, натянутые на высоте 10-15 сантиметров от поверхности. Они мешают птицам садиться на крышу. Сейчас обсуждается установка двух других систем, рассказал чиновник Rambler News Service..

Ранее депутат предложил создать отряд сапсанов, чтобы защитить "Зенит-Арену" от бакланов. В ответ на его запрос вице-губернатор Игорь Албин обещает посоветовать "Зениту" привлечь сапсанов для защиты стадиона от бакланов.

Фото: Instagram / elvirochka1995