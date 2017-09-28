Депутат предложил создать отряд сапсанов, чтобы защитить "Зенит-Арену" от бакланов

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил способ бороться с бакланами, которые, по словам вице-губернатора Игоря Албина, портят крышу стадиона на Крестовском. С птицами будут бороться другие пернатые.

Городской парламентарий Алексей Цивилев направил предложение вице-губернатору Игорю Албину по борьбе с бакланами, которые, по его словам, повредили крышу стадиона на Крестовском острове. Депутат придумал эффективный способ отпугнуть птиц от арены и сохранить бюджетные средства.

Цивилев предлагает собрать специальные отряд сапсанов, которые, по мнению депутата, решат вопрос как с бакланами, так и с чайками или другими пернатыми около стадиона.

"В целях защиты крыши и строительных конструкций стадиона, а так же близлежащих памятников истории и культуры от птиц-вредителей, предлагаю перенять передовой опыт Московского Кремля и аэропорта "Пулково", где на страже чистого неба над объектами стоят сотрудники орнитологических служб их верные помощники - соколы-сапсаны",- написал Цивилев в своем обращении.

Парламентарий также напомнил, что попытки сотрудников Кремля избавится от нежелательных птиц звуковым отпугиванием не сработало.