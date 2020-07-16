Экологи рассказали, как отличить бакланов от чаек и почему не стоит спасать птенцов

Каждый год в сезон размножения птиц поступает много обращений о найденных слетках. Петербуржцы последнее время стали особенно активно сообщать о птенцах чаек, при этом называя их бакланами.

В Дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Петербурга рассказали, как отличить баклана от серебристой чайки и почему не нужно спасать найденных птенцов.

Каждый год в сезон размножения птиц поступает много обращений о найденных слетках. Петербуржцы последнее время стали особенно активно сообщать о птенцах чаек, при этом называя их бакланами.

На самом деле это совершенно разные птицы, из разных отрядов, хорошо отличающиеся даже с первого взгляда. ГКУ "Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга"

Большой баклан – почти полностью чёрный и заметно больше серебристой чайки. Взрослая серебристая чайка белая, и только спина и крылья у неё серые. В нашем регионе бакланы встречаются, в основном, во время миграций на Финском заливе.

Специалисты также объяснили, почему не стоит трогать птенцов. Птицы ищут своих отпрысков только визуально и по голосу. Если отнесли птенца на безопасное место, а скроется там и будет молчать, то взрослые особи никогда его не найдут.

Серебристые чайки очень заботливые и отважные родители, не мешайте им решать проблему самостоятельно. ГКУ "Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга"

Недавно в Петербурге у лебедей Руслана и Людмилы родилось четыре птенца.

Фото: ГКУ "Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга"