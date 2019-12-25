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Неизвестные издевались над птицами у жилого комплекса на Лени Голикова
Сегодня, 9:26
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nadezhda_sib

Неизвестные издевались над птицами у жилого комплекса на Лени Голикова

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Местные жители заявили о том, что они обратились в полицию.

Неизвестные отстреливали чаек и ворон у жилого комплекса на улице Лени Голикова в Петербурге. Об этом рассказала очевидец произошедшего в социальных сетях.

По словам свидетеля, это произошло у дома №52, корпус 4. Кроме того, мужчины также издевались над полуживой вороной. Все это происходило на глазах у жителей ЖК.

Позже, со слов жительницы данного ЖК выяснилось, что данная "служба отлова" была вызвана начальником охраны ЖК, т.к. якобы чайка разбила стекло его автомобиля (как это вообще возможно?).

рассказала автор поста.

Петербуржцы обратились с заявлением в полицию и администрацию района. 

Ранее городская администрация попросила петербуржцев не спасать птиц в парках.

Фото: pixabay.com 

Теги: вороны, птицы, чайки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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