Смольный объяснил все три названия стадиона на Крестовском

Название "Газпром арена" не будет использоваться во время международных и всероссийских чемпионатов.

Чиновники Смольного рассказали, почему стадион на Крестовском острове был переименован. Объяснения последовали после официального запроса местного депутата.

Согласно сведениям Комитета по физической культуре и спорту, объект значится как футбольный стадион в западной части Крестовского острова. На момент проведения Чемпионата мира в Правительстве приняли решение изменить наименование на "Санкт-петербург" из-за требований организационного комитета ФИФА. Специалисты объяснили, что каждый стадион получил наименование того города, в котором проводятся матчи.

После этого, в действие вступило концессионное соглашение, подписанное городом и ООО "Зенит-Арена" о переименовании здания в "Газпром-арена". Его будут использовать в рекламных целях и устанавливать на бланках, вывесках и товарах. Чиновники отмечают, что на время крупных международных турниров, таких как Чемпионат европы 2020 года, данное название использоваться не будет.

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