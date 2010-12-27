Албин обещает посоветовать "Зениту" привлечь сапсанов для защиты стадиона от бакланов

Вице-губернатор Игорь Албин в ответе депутату Алексею Цивилеву сообщил, что на арене "Санкт-Петербург" установят модульную защиту от птиц. Но он пообещал предложить "Зениту" привлечь сапсанов на защиту крыши.

Депутату законодательного собрания Петербурга Алексею Цивилеву ответил на его запрос вице-губернатор Игорь Албин. Напомним, ранее Piter.tv писал, что депутат предложил создать отряд сапсанов, чтобы защитить "Зенит-Арену" от бакланов.

Чиновник отметил, что на стадиона не Крестовском планируют установить модульную защиту. В проект входит сочетание трех видов воздействия: механическое, акустическое и ультразвуковое.

Рекомендации по привлечению орнитологических служб будут направлены пользователю АО "ФК "Зенит" после подписания с ними концессионного соглашения Игорь Албин в ответе Алексею Цивилёву

К ответу Албин также приложил шесть листов с данными об исследовании кровли, чтобы депутат мог ознакомиться с ними.