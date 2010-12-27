Баклана выбрали символом стадиона "Санкт-Петербург"

В Петербурге выбрали символ стадиона "Санкт-Петербург".

14 сентября стало известно о новом символе стадиона "Санкт-Петербург", им станет птица баклан. Об этом сообщила руководитель департамента по связям с общественностью футбольного клуба "Зенит" Жанна Дембо.

Как рассказала Жанна Дембо, на петербургской арене будут указатели в виде бакланов, а также ростовая кукла птицы. Напомним, что бакланы стали популярными, после заявления вице-губернатора Игоря Албина о том, что этот вид птиц разрушает крышу стадиона.

Ранее мы сообщали о том, что испортивший крышу стадиона на Крестовском баклан завел Twitter, на него подписался Албин.