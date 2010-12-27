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Игорь Албин получил награду за особый вклад в развитие Петербурга
Сегодня, 17:17
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alexandra08
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Игорь Албин получил награду за особый вклад в развитие Петербурга

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Почетный знак вручил спикер Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.

В Мариинском дворце 25 марта прошло торжественное вручение почетного знака "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга". В этом году награду получил вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин.

Почетный знак вручил спикер Законодательного Собрания Вячеслав Макаров. Среди заслуг вице губернатора отметили  строительство стадиона на Крестовском острове.

Этот человек своим трудом, способностями, стратегическим подходом и исключительным талантом развивает город

Вячеслав Макаров, спикер Законодательного Собрания.

Напомним, что вице-губернатор Игорь Албин с 2014 года отвечает за капитальное строительство и реконструкцию недвижимости, архитектуры города. В его обязанности входит сохранение популяризация и охрана объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге. Чиновник также несет ответственность за инвестиционную политику, энергетику, транспорт и тарифное регулирование.

Фото: Piter.TV

Теги: албин , бакланы спб , вице-губернатор игорь албин
Категории: Новости СПб

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