Почетный знак вручил спикер Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.

В Мариинском дворце 25 марта прошло торжественное вручение почетного знака "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга". В этом году награду получил вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин.

Почетный знак вручил спикер Законодательного Собрания Вячеслав Макаров. Среди заслуг вице губернатора отметили строительство стадиона на Крестовском острове.

Этот человек своим трудом, способностями, стратегическим подходом и исключительным талантом развивает город Вячеслав Макаров, спикер Законодательного Собрания.

Напомним, что вице-губернатор Игорь Албин с 2014 года отвечает за капитальное строительство и реконструкцию недвижимости, архитектуры города. В его обязанности входит сохранение популяризация и охрана объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге. Чиновник также несет ответственность за инвестиционную политику, энергетику, транспорт и тарифное регулирование.

Фото: Piter.TV