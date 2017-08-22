Испортивший крышу стадиона на Крестовском баклан завел Twitter, на него подписался Албин

В социальной сети Twitter появился аккаунт "Кресовский баклан". На странице собирают шутки о птице, которая, по словам вице-губернатора Игоря Албина, повредила крышу футбольного стадиона. Сам чиновник уже подписался на баклана.

Баклан с Крестовского острова становится знаменитым. В социальной сети Twitter появился его аккаунт. В ней кто-то от лица птицы шутит о повреждении крыши стадиона "Санкт-Петербург".

"Узнали сколько стоит защита от птиц и смеёмся всей стаей. Готовы улететь сами за половину этой суммы", - написали на странице баклана сегодня.

Также птица поблагодарила вице-губернатора Игоря Албина, который назвал клювы бакланов мощными. Сам чиновник не постеснялся подписаться на шуточный аккаунт, о чем авторы того поспешили сообщить.

Баклан стал причиной для шуток после интервью вице-губернатора. Он сказал изданию "Спорт день за днем", что крышу стадиона на Крестовском острове повредили бакланы, которые постоянно долбят крышу.