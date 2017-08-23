Сергей Шнуров посвятил стихи бакланам, испортившим крышу стадиона

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение о бакланах. Эти птицы стали предметом для шуток и обсуждений после интервью вице-губернатора Петербурга Игоря Албина. Чиновник сказал, что крыша на новом стадионе протекает из-за бакланов, которые повредили крышу. Шнуров отметил, что у птиц был план по повреждению стадиона.
Надежд полны, в мечтах мы строим планы,
Проект в фантазиях был несомненно крут.
Но прилетят к нам вездесущие бакланы,
И в сущности все смачно обосрут.
Говна полно в этих небесных птицах.
Они за планами следят и с облаков,
Насрут. И бесполезно на них злиться.
Ведь у бакланов план был именно таков.
Сохранена авторская пунктуация.
Ранее Piter.tv сообщал, что испортивший крышу стадиона на Крестовском баклан завел Twitter. На птицу даже подписался Албин.
Фото: Instagram / shnurovs
Респект Шнурову!!!! Аплодирую стоя!!!!