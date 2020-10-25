На Здоровцева каршеринг устроил массовое ДТП с припаркованными автомобилями

На месте дорожного происшествия работают сотрудники ГИБДД.

В субботу, 4 сентября, на улице Здоровцева у дома № 27, корпус 1, каршеринг Nissan устроил массовое ДТП с припаркованными автомобилями. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Дорожный инцидент произошел около 11:00 утра. Черный автомобиль "въехал в припаркованные машины, снёс целый ряд", сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "Вконтакте". Информации о пострадавших не поступало. На месте дорожного происшествия работают сотрудники ГИБДД, также приехала машина спасателей.

В минувшее воскресенье, 29 августа, арендованный автомобиль на Планерной снес три припаркованных автомобиля. Повредив две легковушки и грузовой автомобиль "Газель", водитель не скрылся. Вместе с приятелем они вышли из салона и изучили результат ночных катаний.

Ранее выпивший водитель повредил 5 машин на улице Жени Егоровой.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Светлана Гонская