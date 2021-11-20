На площади Восстания столкнулись каршеринг Renault и Nissan

Вторая иномарка серьезно повредилась.

В ночь на субботу, 20 ноября, в Центральном районе Петербурга произошло жесткое ДТП с участием арендованного внедорожника. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На площади Восстания столкнулись каршеринг Renault и легковушка Nissan. Инцидент произошел на пересечении Лиговского и Невского проспектов. В результате случившегося серьезно помялся автомобиль японского производства.

Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Гатчине автомобиль сбил ребенка и умчался прочь.

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